17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da silahlı yağma, dolandırıcılık ve para aklama suçlarından 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarında yaptığı uygulama neticesinde 'konutta silahlı yağma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'bilişim sistemleri' kullanılarak dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan R.B.'yi yakaladı. 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla firar olan R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı