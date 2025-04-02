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Adana'da Feci Trafik Kazası: 5 Ölü, 7 Yaralı

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Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı

Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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