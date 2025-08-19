Adana'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Anne Duygu Yılmaz ve 8 aylık bebeği birlikte defnedildi.

Kaza, dün Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolu Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Eldaş (23) idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler, araçtan alınarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Daha sonra cenazeler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin sürücü Engin Eldaş, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta ile anne Duygu Yılmaz ile 8 aylık bebeği Defne olduğu bildirildi.

Anne ve bebeği aynı mezara defnedildi

Feci kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morgdan alınarak Yukarıkeçili Mahallesi'ne götürüldü. Burada mahalle mezarlığı yanında ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aileler, yakınları ve çevre mahallelerden de birçok kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından kazada vefat edenler gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Anne Duygu ile 8 aylık bebeği Defne Yılmaz ise aynı mezara birlikte defnedildi.

Anne Fatma Eldaş'ın aslen memleketi Manisa'dan getirdiği ve evinin bahçesine ektiği pembe gülleri kızı Reyhan Eldaş'a, "Bir gün ölürsem bunu benim mezarıma dik" diyerek vasiyet ettiği öğrenildi.

Öte yandan, eşini ve bebeğini kaybeden Necmettin Yılmaz'ın kaza yaşanan Kozan Mansurlu yolunun yapımında kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. - ADANA