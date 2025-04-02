Adana'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı
Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana gelen bir trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü ve çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Adana- Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza yerinde inceleme sürüyor.