Adana'da fabrika yangını

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Denli A.Ş. fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikanın bekçisi patlama sesi duyduktan sonra durumu bildirdi.

Adana'da dipçik, parke, panel üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dipçik, parke, panel üretimi yapan Denli A.Ş. fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, içeriden patlama sesi duyan fabrika bekçisi, bir anda alevlerin yükseldiğini gördü. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin yanı sıra yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıda (TOMA) destek verdi.

Alevlerin yükseldiği fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor. - ADANA

