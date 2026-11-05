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Adana'da evinde 89 gram kokain ele geçirilen uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Adana'da evinde 89 gram kokain ele geçirilen uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Adana'da evinde 89 gram kokain ele geçirilen uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Adana Seyhan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenlendi; aramada televizyon ile duvar arasında 120 pakette 89 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli mahkemece tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli evine yapılan operasyon ile yakalanırken ikamette yapılan aramada televizyon ve duvar arasında zulalanmış 89 gram kokain ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli ifadesinde, "Toplu aldım, borcumu ödemek için paketler haline getirdim, satıyordum" dediği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.'ın (23) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından S.A.'nın, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki evine baskın yapıldı.

Evdeki arama çalışmalarında televizyon ile duvar arasında zulalanmış 120 pakette satışı hazır halde toplam 89 gram kokain, bir miktar sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

S.A. emniyetteki sorgusunda, "Toplu olarak satın aldım. Borcumu ödemek içinde paketler halinde getirip satıyordum" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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