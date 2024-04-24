Adana'da evden kaçan pitbull dehşeti kamerada: Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

ADANA - Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibini, onun annesini ve ağabeyinin ayağına saldırıp yaraladı. Yaralı aile hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibi Hamza Saçıkırli'nin ayağına saldırdı. Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne Hava Saçıkırli ve Hamza Saçıkırli'nin ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57), yardıma koştu. Ancak hırçın köpek onların da ayağını ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle yaralı ağabey, kardeşi ve annesi pitbull saldırısından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken pitbull cinsi köpek Adana Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.