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Adana'da Eski Eşi Tarafından Tabancayla Öldürüldü

Adana'da Eski Eşi Tarafından Tabancayla Öldürüldü
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Adana'da bir kadın, boşandığı eşi tarafından yaya alt geçidinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı yakalandı.

Eski eşi tarafından alt geçitte tabancayla öldürüldü

ADANA - Adana'da bir kadın, yaya alt geçidinde merdivenden indiği sırada boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarındaki yaya alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Neriman Onur alt geçitten indiği sırada arkadan eski eşi Mehmet Ali N. yaklaştı. Durumu fark eden Neriman Onur, eşinin elindeki tabancayı görünce yardım çığlıkları attı. Bu sırada Mehmet Ali N., boşandığı eşi Neriman Onur'u tabanca ile başından vurdu.

Çevredeki vatandaşların üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timler Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Mehmet Ali N., suç aletiyle birlikte kaçmak istediği sırada yunus polislerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri ise Neriman Onur'un öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından Neriman Onur'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Neriman Onur'un ölüm haberini alan bir kadın olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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