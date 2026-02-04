Haberler

3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası şüpheli koca, eşinin başında ağladıktan sonra polise teslim oldu.

  • Adana'da bir kişi 3 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.
  • Olay Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.
  • Şüpheli koca polise teslim oldu, kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir kişi 3 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. ile tartıştı. Henüz tartışmanın sebebi bilinmezken Ş.A., eşini darp edip defalarca bıçakladı.

EŞİ KANLAR İÇİNDEYKEN AĞLADI

Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
