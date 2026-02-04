3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

Adana'da bir kişi 3 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. ile tartıştı. Henüz tartışmanın sebebi bilinmezken Ş.A., eşini darp edip defalarca bıçakladı.

EŞİ KANLAR İÇİNDEYKEN AĞLADI

Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.