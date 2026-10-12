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Adana'da eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı, saldırının nedeni kıskançlık çıktı

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Adana'da eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı, saldırının nedeni kıskançlık çıktı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen eşini bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis araştırmasında saldırının şüphelinin girdiği kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi, yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.

Adana'da eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaralayan ve olayın ardından yakalanıp tutuklanan şüphelinin, saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 7 Ekim Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada kocası Osman H. arkasından geldi. Osman H., henüz bilinmeyen bir sebeple eşini bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma H.'yi hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı. Osman H., aynı mahallede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fatma H.'nin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Polislerin yaptığı araştırma sonucu Osman H. ve Fatma H.'in bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırının da Osman H.'nin girdiği kıskançlık krizi nedeniyle yaptığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda Osman H., "Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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