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10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı

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Adana'da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete dolmuş çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete dolmuşun çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.T. annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı. A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı.

11 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu. Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik 3-sayfa Adana Yaşam Kaza

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Yorumlar (3)

Mehmet Koch:

Ben Hindistan zannettim burayı. Ne kadar benziyor dimi.

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yanıtYanıtla
Gokhan Y :

10 yasindaki cocugun o aletin uzerinde ne isi var kismini gectim. Bu elektrikli sandalyeler cok sorun yaratiyor. Buyukler yavaslar ve her yerdeler. Ben bisikletli birisi olarak trafikte arabalardan cok bu vasitalar yuzunden kac kere riske girdigimi hatirlamiyorum. Cok kotu bi icat ve bu nasil trafige cikarildi hayret ediyorum.

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yanıtYanıtla
Punisher null:

hayvan gibi dolmuş sürüyorlar

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7
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