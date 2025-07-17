Adana'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Adana'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki müstakil bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

Adana'da müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi 15012 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken evde maddi hasar oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hangi ilde kaç birinci var? İşte 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına sebep olan liste

İşte "LGS'de usulsüzlük" iddialarına sebep olan liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest

Romantik jest! Sevgilisine havuzda karpuz yedirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.