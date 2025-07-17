Adana'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Adana'da müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi 15012 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken evde maddi hasar oluştu. - ADANA