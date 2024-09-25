Üye Girişi
Haberler

Yarı çıplak halde 6. kattan yere çakıldı! Şüpheli ölüme intihar denildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir adam, yarı çıplak halde 6. kattan düştü. 44 yaşındaki Harun Akçay isimli şahısın hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Akçay'ın ruhsal sorunları olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Adana'da bir kişi yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek öldü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Akçay, evinin balkonunda yarı çıplak bulunduğu sırada dengesini yitirerek 6'ncı kattan aşağı düştü. Akçay'ın düştüğü yerde bulunan restoran çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yarı çıplak halde 6. kattan düştü, olay yerinde öldü

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından Akçay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, Akçay'ın karısı eşi hakkında şizofreni hastası olduğu, daha önce de ruh sağlığında tedavi gördüğü yönünde polise bilgi verdi. Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor.

Yarı çıplak halde 6. kattan yere çakıldı! Şüpheli ölüme intihar denildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme 3-sayfa Seyhan Güncel Akçay adana Kaza Suç

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });