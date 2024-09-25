Yarı çıplak halde 6. kattan yere çakıldı! Şüpheli ölüme intihar denildi

Adana'da bir kişi yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek öldü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Akçay, evinin balkonunda yarı çıplak bulunduğu sırada dengesini yitirerek 6'ncı kattan aşağı düştü. Akçay'ın düştüğü yerde bulunan restoran çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından Akçay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, Akçay'ın karısı eşi hakkında şizofreni hastası olduğu, daha önce de ruh sağlığında tedavi gördüğü yönünde polise bilgi verdi. Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor.