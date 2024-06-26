Adana'da doğal gaz sızıntısı sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu

Adana'da bir apartmanın girişinde doğal gaz sızıntısı sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan doğal gaz borusunda sızıntı sonucu yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle apartmanın girişinde hasar meydana geldi. - ADANA