Adana'da Çuval İçinde Battaniyeye Sarılı Halde Ceset Bulundu

Adana'da çuval içinde battaniyeye sarılı halde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulunmasının ardından cinayet dedektifleri olayı aydınlattı. Dedektifler, ölen kişinin cep telefonundan Kars'ta sinyal alıp katili yakaladı. Katil, öldürdüğü arkadaşının telefonunu kullansın diye oğluna yollayınca yakayı ele verdi.

Otogarda değnekçi olan Murat Arlı (61) 16 Aralık 2023 tarihinde kayboldu. Ailesi Arlı'dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. 10 Mart günü Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

Ceset çürüdüğü için ölüm nedeni belirlenemedi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kıyıya vuran cesedin kayıp Murat Arlı'ya ait olabileceğini değerlendirerek konuyu takip etmeye başladı. Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi yapılmak üzere kaldırılan cesedin suda çok kalmasından kaynaklı çürüdüğü için ölüm nedeni belirlenemedi.

Kimliği oğlunun DNA'sı ile tespit edildi

Ölüm sebebi belirlenmemesine rağmen, çuval içerisinde battaniye sarılı halde ceset bulunması nedeniyle olayın cinayet olduğunu değerlendiren dedektifler araştırmayı bırakmadı. Cinayet dedektifleri, Adli Tıp Kurumu'nda kayıp şahıs Murat Arlı'nın oğlu Fırat Arlı ile DNA testi yaptırdı. Yapılan DNA testinden sonra cesedin Murat Arlı'ya ait olduğu belirlendi.

Cinayet dedektifleri 4 ay iz sürdü 'cep telefonundan' cinayeti aydınlattı

Dedektifler, cesedin Arlı'ya ait olduğunun belirlenmesinin ardından otogara giderek kamera kayıtlarını inceleyip, olayı araştırmaya başladı. Arlı'nın cep telefonunun izini süren dedektifler, telefonu Kars'ta bir kişinin kullandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından telefonu kullanan kişinin Arlı'nın otogarda birlikte yaşadığı arkadaşı Atilla Cücü'nün (65) oğlu olduğunu tespit etti.

Öldürdüğü arkadaşının telefonunu oğluna yollamış

Cücü'nün oğlu ile iletişime geçen dedektifler, telefonu babasının kendisine kargo ile kullanması için gönderdiği belirledi. Bunun üzerine 23 Temmuz günü Adana'da ve Kars'ta yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"Bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm"

Emniyette 5 şüphelinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Arlı'nın arkadaşı Atilla Cücü bir anlık öfke ile cinayeti işlediğini itiraf etti. Cücü'nün, "Alkollüydüm, kaldığımız yerde bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve motosikletim ile drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Atilla Cücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA