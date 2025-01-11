Adana'da Cumhuriyet Savcısı Adayı Mithat Can Yalman Ölü Bulundu

Adana'da başından vurulmuş halde ölü bulunan Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman (29) toprağa verildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde silah sesi duyup odaya gelenler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Mithat Can Yalman olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, yapılan otopsinin ardından Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesi tarafından morgdan alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken aile, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. - ADANA