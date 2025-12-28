Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı
Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma taşlı, şişeli ve sopalı kavgaya dönüşürken; o anlar kameralara yansıdı.
- Adana'nın Yüreğir ilçesinde 'Cono' aşiretine mensup iki grup arasında taş, şişe ve sopalı kavga çıktı.
- Kavgaya kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.
- Polis olaya müdahale ederek grubu dağıttı ve inceleme başlattı.
Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşular arasında taşlı, şişeli ve sopalı kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı.
AYNI AŞİRETTEN İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdı. Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.
O ANLAR KAMERALARDA
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı. Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.