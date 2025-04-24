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Adana'da Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde cip ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Fatih Mahallesi İmamoğlu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 KY 136 plakalı cip ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 21 yaşındaki Samet Kasap ile 22 yaşındaki Hayri Can Solmaz (22) savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 ağır yaralı Adana'daki hastanelere sevk edildi

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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