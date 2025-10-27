Adana'da Cinayet Davasında İstinaf Kararı Anneyi Yıktı

Adana'da 5 yıl önce bir kişiyi öldüren sanığa ve azmettiricisine verilen ömür boyu hapis cezasının istinaf mahkemesinde indirime gidilmesine, öldürülen kişinin annesi tepki gösterip, "Evladı ölen bir anne her gün ölüyor" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 25 Kasım 2021'de gece Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ulaş Çelikten (22), Mehmet Şükrü C. tarafından öldürüldü. Mehmet Şükrü C. yakalanıp tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C. de yakalanıp tutuklandı. Sanıklar 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Yargılama sonucunda iki sanığa da mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi. Sanıkların yakınları olayı istinaf mahkemesine taşıyarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda istinaf mahkemesi Mehmet Şükrü C.'nin ezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak ömür boyu hapis cezasından 18 yıl hapis cezasına indirdi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abullah C.'nin cezasını ise istinaf mahkemesi olayın azmettiricisi olmadığını cinayete yardım ettiğini öne sürerek ömür boyu hapis cezasını 13 yıl hapis cezasına düşürdü. Bunun üzerine Ulaş Çelikten'in ailesi karara itiraz etti. İstinafın bu kararı Yargıtay'da görüşülmeye başlandı.

"O gün kalbim durdu"

Ceza indirimi kararını duyunca kalbinin durduğunu söyleyen anne Fatma Çelikten, "Evladı ölen bir anne her gün ölüyor. Beşinci yıla giriyoruz ama her gün bu acıyı yaşıyorum. İstinaf mahkemesi ödül verdi. Bir evlat hangi emeklerle büyüyor. Benim çocuğum çok duyarlı biriydi ama artık yok. Her gün uyurken diyorum ki, 'Ulaş, yine sensiz bir gün yaşadım.' Yapanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çünkü Ulaş gibi gençlerin ölmesini istemiyorum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Evlat acısı görmeyen bir anne, en mutlu anneymiş" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Avukat Emre Kargaoğlu ise azmettirici Abdullah C.'nin, 17 Ekim 2021 yılında merhum Ulaş'a doğru hareket halindeyken polis çevirmesine takılarak silahıyla birlikte yakalandığını belirtti. Kargaoğlu, "Gece saat 02.00 civarında Ulaş'ın annesine attığı bir mesajda, 'anne, bunlar beni vuracak' ifadeleri yer alıyor. Ulaş'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olayda sanıklardan Abdullah ilk eylemi başlatıyor ancak gerçekleştiremiyor. Olay günü silahı kullanan Mehmet Şükrü C.nin, sanık Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığı tespit ediliyor. Şahısların dayısı konumundaki Mikail ile yapılan görüşmede ise Abdullah'ın 'Ulaş'ın kafasına sık' dediği dosya kayıtlarında yer alıyor. Söz konusu videolar incelendiğinde, 'gördüğün yerde Ulaş'ın kafasına sık' şeklindeki ifadelerin geçtiği de görülüyor. Bu hususlar yerel mahkeme tarafından dikkate alınıyor. Anlatılan hususlar ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, yerel mahkemece sanık Abdullah C.'nin azmettirici, Mehmet Şükrü C.'nin ise kasten öldürme suçunu işleyen kişi olduğu sabit bulunarak müebbet hapis cezasına hükmediliyor. Dosya istinaf aşamasına taşındığında ise bu kararların gerekçesi açıklanıyor ve her iki sanık hakkında da ceza indirimi uygulanıyor" diye bilgi verdi. - ADANA