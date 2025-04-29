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Adana'da Canlı Bomba İhbarı Paniğe Neden Oldu

Adana'da Canlı Bomba İhbarı Paniğe Neden Oldu
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Adana'da minibüslerin toplu taşıma kart sistemine gönderilen ''canlı bomba'' mesajı, sürücüler ve vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Şüpheli K.A. durakta çalışan bir kişi olarak yakalanırken, ifadesinde şaka yaptığını belirtti.

Adana'da minibüslerin toplu taşıma kart sistemine 'Canlı bomba' mesajı gönderildi, olay paniğine sebep oldu. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin durakta çalışan bir şahıs olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanınca "Şaka yaptım" dediği öğrenildi.

Kentte dün sabah saatlerinde minibüslerin toplu taşıma kart sistemine bir mesaj geldi. Gelen mesajda, "Acil durum, Tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" sözlerine yer verildi. Toplu taşıma aracının sürücüleri ve mesajı gören vatandaşlar bir anlık paniğe kapıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu konuyu araştırmaya başladı. Yapılan araştırma minibüs durağında çalışan K. A. (50)'nın yazıyı yazıp toplu olarak sisteme gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli K.A. ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yaptım" dediği öğrenilirken hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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