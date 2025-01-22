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Adana'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 13. kattaki evinin penceresini silen 53 yaşındaki Emel Atapek, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Adana'da 13. kattaki evinin camını silen bir kadın aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13'üncü kattaki evinin penceresini silen Emel Atapek (53) dengesini kaybedince aşağı düştü. Kadının aşağı düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emel Atapek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Atapek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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