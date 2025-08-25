Adana'da Cam Silen Şüpheli Yakalandı: 75 Suç Kaydı

Adana'da araçların camını silerken korku salıp, bir aracın camına vuran şüpheli yakalandı. Şüphelinin 75 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi Regülatör Köprü ışıklarında trafikte duran araçların camlarını silen bir şahıs, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen kişinin aracının camına sertçe vurup görüntü alınmasına tepki gösterdi. Işıkların yeşil yanmasıyla şahıs bölgeden uzaklaştı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntüyü ihbar sayarak söz konusı şüphelinin peşine düştü. Yapılan incelemelerde şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, A.G'yi kısa sürede yakaladı. 75 adet suç kaydı bulunan A.G. hakkında mala zarar vermekten adlı işlem yapıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, cam silerek vatandaşların huzurunu bozan kişilere geçit verilmeyeceğini bildirdi. - ADANA