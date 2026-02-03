Haberler

Kozan'daki cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir büfede veresiye alkol talebinin reddedilmesi üzerine çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir büfede veresiye alkol talepleri reddedilince çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişi de yaralayan 2 şüpheli, çıkaıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde M.Ö. tarafından işletilen büfeden veresiye alkol almak isteyen Ş.K. ve F.Y., ile talebi reddeden büfe sahibi ve yanında bulunan Mustafa Çolak arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.Ö. ve Mustafa Çolak bıçakla yaralandı. Çolak olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıdı. Kaçan şüpheliler olaydan 28 saat sonra, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonrası, teknik ve fiziki takibin ardından Ergenuşağı kırsalına yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ş.K. ve F.Y., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların kaçmasına yardım ettiği iddia edilen K.K. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Ş.K.'nin 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. - ADANA

