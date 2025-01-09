Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde Sabriye A. (26), çocuğunu gizlediğini düşündüğü boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı. İddiaya göre, Sabriye ve Mehmet A. (26) şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. Mehmet A, 2 yaşındaki oğlunu kardeşine verdi. Bu durumu öğrenen Sabriye A, eşinin oğlunun kendisinden gizlendiğini düşünerek çılgına döndü.

ÖNCE ISIRDI SONRA BIÇAKLADI

Sabriye A, eşinin kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Öfkeli kadın, otobüs seyir halindeyken şoför koltuğunda oturan Mehmet A'nın arkasından gelerek biber gazıyla saldırdı. Eşinin kolunu ısıran Sabriye A. hırsını alamayarak cebinden çıkardığı bıçağı Mehmet A'nın boynuna sapladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralanan Mehmet A, kullandığı yolcu otobüsüyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Mehmet A, burada tedavi altına alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sabriye A'nın fazla kaçamayacağını öngörerek olayın gerçekleştiği bölgede yakalama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarının neticesinde Sabriye A'yı bölgeye yakın yerde yakaladı.

EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A, ev hapsi cezası aldı.