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Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

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Adana'da bir kadın, çocuğunu gizlediğini düşündüğü boşanma aşamasındaki eşine, yolcu otobüsü kullandığı esnada biber gazıyla saldırdı. Ardından eşinin kolunu ısıran kadın cebinden çıkardığı bıçağı adamın boynuna sapladı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde Sabriye A. (26), çocuğunu gizlediğini düşündüğü boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı. İddiaya göre, Sabriye ve Mehmet A. (26) şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. Mehmet A, 2 yaşındaki oğlunu kardeşine verdi. Bu durumu öğrenen Sabriye A, eşinin oğlunun kendisinden gizlendiğini düşünerek çılgına döndü.

ÖNCE ISIRDI SONRA BIÇAKLADI

Sabriye A, eşinin kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Öfkeli kadın, otobüs seyir halindeyken şoför koltuğunda oturan Mehmet A'nın arkasından gelerek biber gazıyla saldırdı. Eşinin kolunu ısıran Sabriye A. hırsını alamayarak cebinden çıkardığı bıçağı Mehmet A'nın boynuna sapladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralanan Mehmet A, kullandığı yolcu otobüsüyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Mehmet A, burada tedavi altına alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sabriye A'nın fazla kaçamayacağını öngörerek olayın gerçekleştiği bölgede yakalama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarının neticesinde Sabriye A'yı bölgeye yakın yerde yakaladı.

EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A, ev hapsi cezası aldı.

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (89)

Haber YorumlarıOliver:

CİNAYETE TEŞEBBÜS, EV HAPSİ????

Yorum Beğen1137
Yorum Beğenme30
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Haber Yorumlarıibrahim ibrahim:

vay canavar vay, çocuk gösterilmez bu caniye

Yorum Beğen894
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıDeniz Tutar:

Öldürmeye teşebbüs daha nasıl olabilir ki

Yorum Beğen909
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıÖzkan Diler:

Yazıklar olsun böyle adalete verilen cezaya bak. Adamın boyuna bıcak saplıyor şah damarına gelse ölecek. Direk öldürmeye teşebbüs. Hapis cezası yok ev hapsi var...

Yorum Beğen787
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıG Ergün:

erkekleri koruma yasası biran önce cıkmalı

Yorum Beğen617
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Vala saldıran kadın ama kadına acıdım. Çoçuk sadece senin değil ki nasıl gizlersin? Bende boşandım ama hiç bir zaman çocukları göstermemzlik yapmadım. hatta bir ara geri vermemeye kalktı. bir süre ses etmedim sonra ikna ettim. Sabır...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme566
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

yeter artık, insanların uydurduğu yasalarla yönetilmeyelim. bizi yaratan en doğrusunu bilmiyor mu??? ilahi adaletle yönetilelim. gül bahçesi olur ülke

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Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu görüntülere rağmen ev hapsi ha, gel adaletten bahset bitmiş bu ülke...

Yorum Beğen383
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıahmet kasap:

ADAMIN BOYNUNA BIÇAK SAPLIYOR EV HAPSİ ALIYOR ( YA ADAMIN ŞAH DAMARINA GELSEYDİ O BIÇAK) DEMEK Kİ NEYMİŞ İNSAN ÖLMEDİĞİ SÜRECE HİÇ BİR ŞEY OLMUYORMUŞ ADALET BU

Yorum Beğen299
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıoguz:

anlamakta zorluk çekiyorum boşanırsınız evli kalırsınız cocugu gizleme göstermeme neyin nesi siz boşanınca cocuk ta boşanmıyor o bir anne o bir baba bunu idrak etmemız lazım cocuk kimsenin eşyası malı degil artık toplum olarak ögrenelim artık

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme45
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