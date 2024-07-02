Adana'da Boşandığı Kadını Öldüren Şahıs İntihar Etti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir şahıs 2 yıl önce boşandığı kadını silahla öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Yener (30), gece 2 yıl önce boşandığı İklim Altınsoy'un (29) evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Altınsoy'u av tüfeğiyle vuran Yener, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yener ve Altınsoy'un iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Yener'in cinayet öncesi sosyal medyadan, "İnsanın kaderleriyle oynayıp sonra o insana cani ve cahil diyebilmenize şaşıyorum. Çünkü kimse birilerini kötüleyecek kadar dürüst değil" şeklinde mesaj yayınladığı ortaya çıktı. - ADANA