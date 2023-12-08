Üye Girişi
Haberler

Adana'da boşandığı eşi tarafından eve kilitlenerek yakılan kadın yaşamını yitirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da boşandığı eşi tarafından eve kilitlenerek yakılan kadın, 36 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da boşandığı eşi tarafından eve kilitlenerek yakılan kadın, 36 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde 2 Kasım tarihinde meydana geldi. Fadime Korkusuz'un (41) boşandığı eşi Muammet G. (57) eve gelerek eski eşiyle tartıştı.

Evi yaktı

İddiaya göre Muammet G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muhammet G.'nin Sarıçam ilçesine kaçtığını tespit etti. Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüpheliyi otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü. 'Tehdit', 'hırsızlık', 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirtilen Muhammet G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

36 gündür yaşam savaşı veren Fadime Korkusu bugün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Söğütlü Seyhan Adana Adana Aile İçi Şiddet Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title