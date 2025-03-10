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Adana'da bombalı eylem engellendi, üç kişi yakalandı

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, terör örgütü tarafından planlanan bir bombalı eylemin emniyet güçleri tarafından engellendiğini ve eylemi gerçekleştirmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Adana'yı 3'üncü sayfa haberlerinden çıkaracaklarına değinen Vali Yavuz Selim Köşger, "Geçtiğimiz ay içinde terör örgütü tarafından planlanan bombalı eylem emniyet güçlerimiz tarafından engellendi. Bombalı eylemi gerçekleştirmeye çalışan 3 kişi yakalanıp tutuklandı" dedi.

Adana'da güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Vali Yavuz Selim Köşger, açıklamalarda bulundu.

"BOMBALI EYLEMİ ENGELLEDİK"

Geçtiğimiz ay içinde terör örgütü tarafından planlanan bir bombalı eylemin emniyet güçleri tarafından engellendiğine değinen Vali Köşger," Bombalı eylemi gerçekleştirmeye çalışan 3 kişi yakalanıp tutuklandı. Asayiş suçlarıyla ilgili mücadele de kesintisiz şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız cansiperane mücadeleyi sürdürüyor. Adana'da organize suç örgütlerinin üzerine de en sert şekilde gidilecektir" ifadelerini kullandı.

"ADANA'YI 3. SAYFA HABERLERİNDEN ÇIKARTACAĞIZ"

Konuşmasını sürdüren Vali Köşger, " Adana'mızı 3'üncü sayfa haberlerinden çıkaracağız kurtaracağız dedik. Ama bunu hep birlikte yapacağız. Biz görüyorsunuz sahada bütün gayretiyle gücüyle cansiperane bir şekilde güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Sizlerden ricam var Adana'yı 3'üncü sayfa haberciliğini çıkarmak için basınımızın desteğine ihtiyacımız var. Haber dilinde dikkat etmemiz gereken bazı hususlar olduğunu altını çizmek istiyorum. Arkadaşlarımız motive bir şekilde çalışıyorlar, burada sabah bir kalkıyoruz sosyal medya da bir haber Adana güne 2 cinayetle başladı diye başlık atlıyor. Bunun ardından bütün emniyet güçlerinin hepimizin motivasyonu yerlerde. Adana'nın motivasyonu da yerlerde" diye konuştu.

"KÖPEK BARINAĞI YAPMAK İSTEYEN BÜTÜN BELEDİYELERE HİÇBİR SIKINTI VE ZORLUK YOK"

Sahipsiz köpekler konusuna da değinen Vali Köşger, "Normalde aslında vali yardımcısının başkanlığında bir süreç yürüyor. Yani bir alt komisyon oluşturuldu ve o yürüyor. Gelinen noktada da ilk başta yaptığımız toplantıda aldığımız kararları tatbikat sahasına koyacak belediyelerin bu konudaki duyarlılığını, farkındalığını yükseltecek ve tedbir almalarına engel olarak öne sürdükleri şeyi ortadan kaldıracak bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz. 'Barınak yapacak saha bulamıyoruz.' gibi birtakım şeyler söyleniyor. Orman Bölge Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ormanda en uygun alanları isteyen bütün belediyelere verin diyorum. Milli Emlak'a da diyorum. Köpek barınağı yapmak isteyen bütün belediyelere hiçbir sıkıntı ve zorluk yok. Gelin istediğiniz kadar araziyi size vereceğiz diyoruz. Bunun koordinasyonuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yani inşallah o noktada da Adana belki Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamayı gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Adana'da bombalı eylem engellendi, üç kişi yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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