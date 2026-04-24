Adana'da boğulan üniversiteli genç, Osmaniye'de gözyaşlarıyla defnedildi

Adana'da serinlemek amacıyla girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Aksu'yu fark eden arkadaşları, genci kurtarmak için müdahale etti ancak Aksu, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan Aksu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aksu için memleketi Osmaniye'de bulunan Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve Çukurova Üniversitesi'nden arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
