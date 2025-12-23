İlk duruşma görüldü: Bisikletli gruplar Miraç için adalet istedi

Adana'da 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden olan, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücüyle ilgili ilk duruşma yapıldı. Avukat duruşmada bilirkişi raporuna itiraz ederken, bisikletli gruplar da Miraç için adliye önünde toplanıp adalet istedi

Kaza, 17 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana gelmişti. Ehliyetine daha önce el konulan E.K.'nin (26) kullandığı 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobilin yaya geçinden bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki Miraç Çam okula giderken hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü yakalanıp tutuklandı. Sürücü hakkında hazırlanan iddianame "Taksirle adam öldürmek" suçundan 20. Sulh Ceza Hakimliğinde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"Bisikletli gruplar Miraç'ın ailesine destek verdi"

Bisikletli gruplar bugün duruşma öncesi Adana Adliyesi önünde toplanarak Miraç'ın ailesine destek verdi. Adliye önünde pankart açan bisikletli grup sloganlar attı. Bisikletli grup adına konuşan Kemal Yücel, "Bugün burada, bir çocuğun yarım kalan hayatı için toplandık. Bugün burada, bir çocuk okula giderken ölmemeli demek için bir aradayız. Biz bugün yalnızca Miraç'ı anmıyoruz. Biz bugün, trafikte her gün görmezden gelinen bisikletliler için, okul yolunda yaşamını yitiren çocuklar için, 'kaza' denilerek üzeri örtülen ihmaller için buradayız" dedi.

Avukat Ahmet Özkaynak ise yaptığı açıklamada, "İlk duruşma görülecek ve itirazlarımızı sunacağız. Daha önce dosyaya sunulan bilirkişi raporuna karşı itirazları sunacağız. Hakkaniyetli bir bilirkişi raporu yazılmasını isteyeceğiz. Bilirkişi raporunda mahkemenin yapması gereken değerlendirmeyi kendisi yaparak yanlış bir yol izlemiş ve yanlış sonuca ulaşmıştır. Yeniden bilirkişi raporu alınmasına yönelik talebimiz olacaktır" diye konuştu.

"Aracı hızlı kullanmıyordum"

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K. ile kazada yaşamını yitiren Muhammet Miraç, babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ile taraf avukatları katıldı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olay günü aracını hızlı kullanmadığını öne sürdü. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını iddia eden sanık, "Araçla seyir halindeyken Muhammet Miraç Çam aniden önüme çıktı. Olay yerinden hemen kaçmadım. Hatta kaza sonrası 112'yi arayıp kazayı anlatarak kendimi ihbar ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni bilirkişi raporu istendi

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme hakimi, kazaya karışan otomobilin hızı ve sanığın kusur durumunun tespit edilmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına, olay yerinde keşif yapılmasına, sanığın duruşmadaki beyanına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne müzekkere yazılarak varsa olayla ilgili ses kayıtlarının istenilmesine, bu aşamada E.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 20 Ocak 2026 tarihine erteledi. - ADANA