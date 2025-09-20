Adana'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışması sonucunda iki kamyon çöp çıkarıldı.
Adana'da polis eşliğinde girilen bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı. Aynı evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.
Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.
TAM 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, çöp dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı. Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.