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Adana'da Bıçaklı Saldırı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Bıçaklı Saldırı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bıçakla yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Ayaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Adana'da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda iki kişi bıçakla yaralanmış halde bulundu. Yaralılardan 24 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Mehmet Ayaz (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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