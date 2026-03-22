Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Adana'da yolda yürüyen 4 kardeşten sigara isteyen 5 kişilik grup "yok" yanıtı alınca dehşet saçtı. 17 yaşındaki genç Ramazan Bayramı'nın ilk günü bıçaklanarak öldürülürken 2 ağabeyi yaralandı. Yaşları 16 ile 17 arasında değişen 5 şüpheli tutuklandı.

  • Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 Mart akşamı 5 şüpheli, 4 kardeşe sigara istedikten sonra 'sigara yok' yanıtı üzerine bıçakla saldırdı.
  • Saldırıda Erdoğan Ertaş (17) öldü, Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) yaralandı.
  • Polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Matta Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak'ın ardından kamuoyunda tartışmaya açılan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesine ilişkin tepkiler sürüyor. Son olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart akşamı yaşandı.

"SİGARA YOK" DENİNCE DEHŞET SAÇTILAR

İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. "Sigara yok" yanıtı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öldürülen Erdoğan Ertaş (ortada), yaralanan Haydar Ertaş (solda) ve Yakup Ertaş (sağda)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
