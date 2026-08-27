Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısada sürede alevlenip bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada M.D. (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçarken M.D. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.D.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından M.D., kent merkezindeki Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı