Tekel bayisinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganlar için polis çalışma başlattı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayisine giren Ş.K. ve F.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle tekel bayisi sahibi M.Ö. ve yanında bulunan Mustafa Çomak ile tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Dükkan sahibi M.Ö. ve yanında bulunan Mustafa Çomak bıçaklanıp yaralanırken, çevredekilerin sesleri duyması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada F.Y. ve Ş.K. ise kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö. ve Mustafa Çomak'ı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Çomak hayatını kaybederken, ağır yaralı M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırganlardan Ş.K.'nin de kavga sırasında yaralandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
