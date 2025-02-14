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Adana'da Berber Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Adana'da Berber Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde berber arkadaşını ziyaret eden Onur Nursoy, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Adana'da berber olan arkadaşını iş yerinde ziyarete gelen kişi, tabancayla karnından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Nursoy (24), ismi öğrenilemeyen berber arkadaşının iş yerine ziyarete gitti. Ziyaret sırasında Nursoy, kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda açılan ateş sonucu Onur Nursoy, karnından vurularak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin incelemesinin ardından Onur Nursoy'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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