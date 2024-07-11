Üye Girişi
Haberler

Adana'da belediye işçisi bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi bir kişi, evine davet ettiği 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan çocuk gözaltına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi bir kişi, evine davet ettiği 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan çocuk gözaltına alındı.

Olay, Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede işçi olarak çalışan Mehmet Tunçöz (34), bir parkta çay içtiği T.A. (15) ile birlikte evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi.

Mehmet Tunçöz'ün annesi ise meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde bıçakla koşarak uzaklaştı. Tunçöz'ün annesi ise eve girince eşyaların tutuştuğunu ve oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan T.A. ise polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saimbeyli Çocuk Adana Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title