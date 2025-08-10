Adana'da Bekçi Darp Olayında Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Adana'da Bekçi Darp Olayında Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sipariş ettiği marulu beğenmediği için marketteki 14 yaşındaki çocuğu döven bekçi, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası Adana Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Adana'da sipariş ettiği marulu beğenmediği için marketteki çocuğu döven ve gözaltına alınan bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A.Ç. (14), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen siparişin ardından mahalle bekçisi olduğu öğrenilen K.K.'ye marul götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen K.K., siparişi getiren 14 yaşındaki A.Ç'.yi darbetti. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken çocuğun yakınları hemen hastaneye giderek darp raporu alıp karakola başvurdu. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Görüntülerin haberlere düşmesinin ardından Adana Valiliği, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "08.08.2025 günü saat 18.40 sıralarında polis merkezimize müracaata gelen bir vatandaşımız 14 yaşındaki oğlunun K.K. isimli mahalle bekçisi tarafından darp edildiğini beyan etmiş, bahsi geçen olayla ilgili olarak söz konusu mahalle bekçisi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden mevcutlu olarak adliye sevk edilmiştir. Ayrıca hakkında idari/disiplin soruşturması süreci de başlatılmıştır" denildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bekçi K.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüdü

İstanbul Gazze için tek yürek! Binler Ayasofya'ya yürüdü
Çanakkale'de ekipler yangının ortasında kalmış! İşte dehşet anları

Ekipler alevlerin tam ortasında kalmış! Dehşet anları kameralarda
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze'de büyük acı! Yardım kutusu üzerine düştü, hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.