Adana'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aile Kazada Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin, bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Öte yandan, kazada 10 kişi ise yaralandı.

Kaza, Adana- Kozan karayolu Dağılcak mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan Veysel Balta yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü, çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan Güleç hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kazadan sıkı sıkı sarıldığı çocuğuyla birlikte kurtulan bir anne, sadece çarpma anını hatırladığını belirterek gözyaşı döktü.

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış

Kazada hayatını kaybeden Güleç ailesinin Feke ilçesi Tortulu Mahallesi'nden Kozan'a dönüş için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Acı haberi duyarak olay yerine gelen amca Erol Güleç, "Bayramın ikinci günü bayramlaşmaya köye gitmişlerdi oradan geliyorlardı. Baba, eşi ve çocukları vardı araçta" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ailenin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA