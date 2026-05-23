Adana'da bayram denetimleri sıkılaştı: 1 milyon 298 bin TL ceza kesildi

Adana'da 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanırken, trafik cezaları 1 milyon 298 bin TL'yi buldu.

Adana'da bayram denetimleri kapsamında gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı; trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ise toplam 1 milyon 298 bin TL idari para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Seyhan, Sarıçam, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde geniş çaplı "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 16 bin 295 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 66 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 5 bin 520 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet ele geçirilirken, trafik kurallarını ihlal eden 92 sürücüye toplam 1 milyon 298 bin TL para cezası kesildi. Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde 185 iş yeri kontrol edildi. Kurallara aykırılık tespit edilen 17 iş yerine idari işlem uygulandı.

Uygulama noktalarında yapılan aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kesici alet, 33 mermi ve 4 ecstasy hap ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
