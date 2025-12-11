Haberler

Barda çıkan olayda silahla vurulan solist hayatını kaybetti

Barda çıkan olayda silahla vurulan solist hayatını kaybetti
Güncelleme:
Adana'da bir barda çıkan olayda, barın solisti ve ortağı Kenan Arslan, taşkınlık yapan bir müşterinin arkadaşlarıyla geri dönmesi sonrasında silah nedeniyle hayatını kaybetti. Olayda bir kişi daha yaralandı.

Adana'da barın solisti ve ortağı olan kişi, taşkınlık çıkaran bir müşterinin daha sonra arkadaşlarını toplayarak tekrar bara gelmesi ile çıkan olaylarda silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri barda taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine barın ortağı ve aynı zaman solisti olan Kenan Arslan (42) şahsı uyardı. Taşkınlığa devam eden şahıs, bardan dışarı çıkarıldı. Olay yerinden ayrılan şahıs, bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar bara geldi. Çıkan olayda Kenan Arslan ile A.D. silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise ayağına kurşun isabet aldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili H.Ç. ve B.D.'yi gözaltına alırken, asıl şüphelinin arandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
title