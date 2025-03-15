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Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı

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Adana'da bir ramazan davulcusu, bahşiş alamadığını belirterek davulunu sokak ortasında parçaladı. O anlar kameralarca kaydedildi.

Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları, ramazanın ilk gününden itibaren ülkenin her yerinde sokaklarda dolaşırken; Adana'da sıra dışı bir olay yaşandı.

BAHŞİŞ ALAMAYINCA DAVULUNU PARÇALADI

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bir davulcu, kapı kapı dolaşmasına rağmen bahşiş alamayınca "Bütün gece sokak sokak gezdim, kimse bahşiş vermedi" diyerek isyan etti.

Elindeki davulu yere vurarak parçalayan davulcunun o anları kameralarca kaydedildi.

Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Davul mu kaldı kardeşim. Herkesin cebinde cep telefonu var. Saati kurup öyle kalkıyor. Size ihtiyaç kalmadı ki birde para mı ödesin millet.

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