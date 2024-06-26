Adana'da Avokado Yüklü Tır Alev Aldı

Adana'da otoyolda seyir halindeki avokado yüklü tır alev alev yandı. Sürücüsü kendini son anda kurtarırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adana- Pozantı otoyolunun Damlama mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, avokado yüklü tır ile seyir halindeyken araç bir anda alev aldı. Sürücü son anda aracı durdurarak kendini aşağı attı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. - ADANA