Adana'da Ateşli Silahla Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Adana'da Ateşli Silahla Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada yaralı olarak bulunan 32 yaşındaki Bünyamin Çatak, hastanede hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir tarlada ateşli silahla yaralanmış halde bulunan 32 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Koyunevi Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, yerde yaralı halde yatan, 32 yaşındaki Bünyamin Çatak'ı fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi'ni aradı. Merkez olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, şahsın başından ateşli silahla yaralandığını belirleyip ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olan şahıs, Adana Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çatak hayatını kaybetti. Çatak'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın aydınlatılması için güvenlik güçlerinin çalışma yaptığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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