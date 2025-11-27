Haberler

Adana'da Apartmanda Yangın: Can Pazarı

Adana'da Apartmanda Yangın: Can Pazarı
Güncelleme:
Adana'nın Yurt Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangın, ev sahibinin canını zor kurtarması sonucu büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti, yaralanan olmadı ancak evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 6'ncı katında çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi evden çıkarak canını zor kurtardı. Bu arada 6'ncı katta çıkan yangın nedeniyle üst katlarda zarar gördü. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler daha fazla yayılmadan yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evde olan eşyaların tamamı kullanılmaz hale geldi.

Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA

