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Adana'da Apartman Yangını: 41 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Adana'da Apartman Yangını: 41 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde tek yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cansız bedeni bulundu. Yangının nedeni araştırılıyor.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Evde tek yaşayan 41 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu, olayın cinayet olup olmadığını araştırılıyor.

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler, evde yaptıkları incelemede Mustafa Özkan (41) isimli şahsın cansız bedenine ulaştı.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Mustafa Özkan'ın ölüm sebebinin netlik kazanması için ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının kesin çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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