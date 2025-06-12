Adana'da Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da, annesini bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki Ali Daaboul, mahkemece tutuklandı. Olay, anne ile oğul arasında yaşanan bir tartışma sonrası gerçekleşti. Şüpheli, ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

Adana'da annesini öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Daaboul (24), hamile olan eşi H.Y.'i hastaneye kontrole götürdü. Hastanedeyken Ali Daaboul'un annesi Zukaa Mahoud (44) oğlunu aradı. Telefon görüşmesinde anne oğluna, "Al karını evimden git" dediği öne sürüldü. Bu duruma sinirlenen oğlu, annesinin çalıştığı kebapçıya doğru yola çıktı. Anne iş yerinde temizlik yaptığı sırada oğlu yanına geldi. Çıkan tartışmada oğlu, annesini defalarca bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Şüphelinin iş yerine gelip giderken soğukkanlı olduğu görüntüler ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifade veren şüpheli Ali Daaboul, "Kendimi kaybettim, bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Daaboul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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