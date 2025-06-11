Annesini öldüren zanlı yakalandı

Annesini öldüren zanlı yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kebapçıda annesini bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki A.D. olay sonrası kaçtı, ancak polis tarafından yakalandı. Olay, Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi. Kısa bir süre sonra dükkana gelen oğlu A.D. (24), tezgahtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı, dükkandan kaçtı. Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Annenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan polis A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.D., ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.