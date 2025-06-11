Annesini öldüren zanlı yakalandı

Adana'da kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi. Kısa bir süre sonra dükkana gelen oğlu A.D. (24), tezgahtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı, dükkandan kaçtı. Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Annenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan polis A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.D., ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA