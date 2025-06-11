Adana'da Anne Cinayeti: Oğul Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Adana'da Anne Cinayeti: Oğul Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kebapçıda çalışan anne Zukaa Mahmoud, oğlu A.B. tarafından boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı için çalışma başlatıldı.

Adana'da bir şahıs, kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi. Kısa bir süre sonra dükkana gelen oğlu A.B. (24), tezgahtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı dükkandan kaçtı.

Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anne Mahmoud'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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