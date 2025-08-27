Adana'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda bulunan Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşların da destek verdiği bildirildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mesaisi sürüyor. - ADANA