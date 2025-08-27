Adana'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Adana'da Anız Yangını Ormana Sıçradı
Güncelleme:
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, hızla ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda bulunan Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşların da destek verdiği bildirildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mesaisi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
