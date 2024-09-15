Adana'da Alacak-verecek Nedeniyle Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde Mustafa Fehmi Kubilay Parkı yakınındaki bir inşaat firması önünde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, otomobille olay yerine gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Olayda Dural Cengiz, Ahmet Aydoğmuş ve Mustafa Özdurmuşoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADANA